Amazon визнали найдорожчим брендом світу

Найбільший в світі інтернет-рітейлер Amazon визнали найдорожчим роздрібним брендом у світі, вартість якого становить 315,5 млрд доларів.

Про це свідчить Другий щорічний рейтинг і звіт BrandZ Top 75 від британської дослідницької компанії Kantar Millward Brown, повідомляє БІЗНЕС.

Як зазначається, бренд Amazon складає майже чверть (23%) від загальної вартості BrandZ 75. "Amazon - великий міжнародний вплив на покупки і постійно знаходить способи поліпшити досвід покупки для нових і існуючих клієнтів…Інноваційне використання таких технологій, як штучний інтелект та аналітика даних, допомогло електронній комерції забезпечити численні людські переваги, що призвело до зростання вартості бренду на 33%", - зазначають аналітики.

Друге місце серед 75 брендів посів китайський гігант електронної комерції Alibaba, вартість якого у порівнянні з 2018 роком зросла на 48% до 131,2 млрд доларів.

На третій сходинці рейтингу опинився McDonald’s, бренд якого коштує 130,4 млрд доларів.

До першої десятки рейтингу потрапити також такі бренди, як The Home Depot, Nike, Louis Vuitton, Starbucks, Chanel, Walmart та Hermès.

Другий щорічний рейтинг і звіт BrandZ Toр 75 проводив оцінку серед продавців предметів розкоші, одягу, роздрібної торгівлі та фаст-фудів.

Згідно з даними звіту, найцінніші роздрібні бренди світу коштують на 339 млрд більше, ніж торік, їх загальна вартість складає понад 1,5 трлн доларів.

"Ми вступаємо в третю еру цифрової роздрібної торгівлі. Рейтинг цього року свідчить про зростаючу роль китайських ритейлерів в онлайн-торгівлі і мобільної комерції, про що свідчить оцінка бренду Alibaba", – коментує генеральний директор The Store WPP EMEA and Asia і голова BrandZ Top 75 Девід Рот.

Додамо, що BrandZ – єдиний рейтинг оцінки бренду, який поєднує аналіз фінансових показників ритейлерів з думками мільйонів споживачів, опитаних на більш ніж 50 ринках по всьому світу.

Нагадаємо, що в минулорічному рейтингу BrandZ Топ-100 десятка найдорожчих брендів світу виглядала наступним чином: