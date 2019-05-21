Тарифна колізія: "Укренерго" заявляє про загрозу для запуску енергоринку

Схвалені Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетичних і комунальних послуг (НКРЕКП), тарифи недостатні для роботи НЕК "Укренерго" в умовах нового ринку електроенергії.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу національного оператора.

Зазначається, що НКРЭКП запропонував затвердити на друге півріччя 2019 року тариф на передачу електроенергії на рівні 11,3 коп/кВт·год і тариф на диспетчерське управління – 0,8 коп/кВт·год.

"Це утричі менше необхідних витрат, які були розраховані "Укренерго" і пройшли відкриті обговорення 6 травня 2019 року та отримали підтримку 23 облдержадміністрацій. Схвалені НКРЕКП проекти тарифів несуть значні ризики для запуску нового ринку електроенергії, надійної роботи енергосистеми та можуть призвести до банкрутства "Укренерго" як оператора системи передачі", - заявляють в державній компанії.

За її даними, у проектах тарифів відсутні витрати на сплату відрахувань частини чистого прибутку до бюджету (3,3 млрд грн), на врегулювання системних обмежень внаслідок пошкодження мережі на Донбасі (4,2 млрд грн),

Також проекти більш, ніж у 13 разів скорочують витрати на придбання допоміжних послуг та майже удвічі – витрати на послуги адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків.

"В умовах нового ринку електроенергії – це пряма загроза фінансовій стабільності Укренерго як оператора системи передачі та надійності роботи енергосистеми. Якщо постане питання вирішувати, на які цілі спрямувати кошти у випадку їх дефіциту – на виконання інвестпрограми чи на сплату податків і виплату заробітної плати – ми оберемо другий варіант", – наголосив керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

За розрахунками "Укренерго", частка витрат на нові ринкові функції сумарно по двох тарифах становитиме 63%, з яких 41% – перерозподіл платежів між учасниками ринку.

Нагадаємо, 15 травня в "Укрнерго" заявили, що старт нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року може створити значні ризики для українських споживачів, зокрема, це може вилитися у підвищення вартості електроенергії в Україні.