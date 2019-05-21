Bloomberg підрахував, наскільки "збідніли" Порошенко та Ахметов

П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.

Такі дані наводить видання Bloomberg, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що найдорожчий актив президента України - кондитерська компанія Roshen. Також серед його активів - банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка за останні п`ять років скоротився майже на 40% - до 705 млн доларів.

Водночас, за даними видання, найбагатший українець Рінат Ахметов з 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу, який наразі складає 5,5 млрд доларів.

Нагадаємо, 19 травня журнал "Фокус" опублікував оновлений рейтинг сотні найбагатших людей України, сумарний статок за яких за підсумками 2018 року склав 40,9 млрд доларів.

У порівнянні з торішнім рейтингом, перша трійка лідерів залишилася незмінною. До неї увійшли Рінат Ахметов (SCM Group, $8 млрд), Ігор Коломойський (група "Приват", $ 2,6 млрд) та Геннадій Боголюбов (група "Приват", $ 2,2 млрд).