У Зеленського зробили заяву щодо траншу МВФ

Про це сказав виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, радник президента України Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує БІЗНЕС.

За його словами, запозичувати капітал на зовнішніх ринках зараз дуже дорого - доведеться платити близько 10% річних. "Вони дорогі для нас - доведеться платити близько 10% річних", - заявив Устенко.

Він зауважив, щоб покрити виплати за борговими облігаціями, в України наразі є резерви Єдиного казначейського рахунку і "подушка безпеки" в понад 20 млрд доларів золотовалютних резервів.

Водночас радник Зеленського зазначив, що в довгостроковій перспективі без програми з МВФ Україна не зможе вистояти. Тому влада має намір продовжити співпрацю з МВФ, але домовитися про це сторони можуть лише після парламентських виборів.

"Новий президент заявляє, що хоче продовжити співпрацю з МВФ, але переглянути програму. Чи є сенс тоді переглядати параметри поточної програми, яка все одно закривається в кінці року? Чи, може, варто почати нову — stand-by або EFF. У мене є два сценарії розвитку подій: програму закриють і почнуть нову, другий — переглянуть параметри поточної і продовжать її. Але перший — основний. Якщо ми будемо рухатися по ньому, то нова програма з’явиться після того, коли буде створена нова правляча коаліція, що в свою чергу можливо після проведення парламентських виборів. Відкрите питання тут — час проведення виборів", — сказав Устименко.

Він припускає, що переговорний процес з приводу або відкриття нової, або перегляду старої програми з МВФ розпочнеться у червні-серпні поточного року.

Нагадаємо, в середині травня на зустрічі з керівниками провідних іноземних банків в Україні президент Володимир Зеленський заявив, що шукатиме компромісу з МВФ щодо подальшої співпраці.

Читайте також:

The Детектор: Що робить влада для бізнесу