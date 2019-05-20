Україна знову зупинила транзит нафти до Європи

АТ "Укртранснафта" відновила транзит російської нафти до Європи нафтопроводом "Дружба", але згодом була змушена знову його призупинити.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

В "Укртранснафті" зазначили, що 20 травня о 00:00 відповідно до погодженого операторами "Дружби" графіку відновила транзит російської нафти до європейських споживачів.

З початку доби нафтотранспортна компанія прокачала 4 тис. тон нафти у напрямку ЄС та призупинила прокачку у зв’язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції. Водночас від угорської компанії MOL надійшло повідомлення про технічні проблеми на їх стороні.

"Відтак, "Укртранснафта" відновить перекачку сировини нафтопроводом "Дружба" після підтвердження готовності угорською стороною приймати нафту", - поінформували в компанії.

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості російської нафти, через що країна обмежила експорт нафтопродуктів, включаючи бензин.

Ввечері 25 квітня "Укртранснафта" ухвалила рішення призупинити транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба"). Цього ж дня аналогічне рішення ухвалили Словаччина, Польща та Угорщина.

Станом на 2 травня "Укртранснафта" недоотримала 29,2 млн грн (близько 1 млн євро) виручки через припинення транзиту російської нафти до європейських країн.

15 травня в "Укртранснафті" повідомили, що узгоджують з російською "Транснефтью" додатковий договір про компенсацію витрат за проведення робіт з очищення нафтопроводу "Дружба" від некондиційної нафти.

17 травня Білорусь призупинила транзит нафти до України через відсутність вільних резервуарів на українській території для відкачування забрудненої російської нафти.