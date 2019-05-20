Торгова війна: Google та ще чотири компанії оголосили бойкот Huawei

Компанія Google та виробники чіпів IntelCorp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. та Broadcom Inc. вирішили частково призупинити співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на видання Reuters та Bloomberg.

Як зазначається, Huawei внесли в список компаній, поставки для яких США можуть здійснюватися лише на підставі спеціальних ліцензій.

Зокрема, Google планує обмежити китайському виробнику продажі власних смартфонів за межами Китаю, оскільки компанія втратить доступ до оновлень операційної системи Android. А наступні смартфони Huawei не отримають популярні додатки, включаючи Google Play, Chrome і Gmail.

Крім того, ще чотири компанії, що спеціалізуються на виробництві чіпів, повідомили своїм співробітникам, що не поставлятимуть власні чіпи компанії Huawei до подальших рішень уряду США.

Нагадаємо, влада США підозрює компанію Huawei у діях, що носять ознаки шпигунства на користь Китаю.

16 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ "про захист інформаційно-комунікаційної інфраструктури США від іноземних загроз". За його словами, ці кроки зроблені на тлі торгової війни з Китаєм.

Довідка: Huawei - другий найбільший в світі виробник смартфонів, використовує в них операційну систему Android від Google. У 2018 році китайська компанія поставила на ринок 200 млн смартфонів.