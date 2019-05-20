В Українському інституті майбутнього спрогнозували, як розпуск Ради відіб'ється на економіці

Розпуск Верховної Ради і позачергові вибори позначаться на українській економіці скоріше позитивно, враховуючи скорочення виборчого процесу та зменшення рівня невизначеності для зовнішніх партнерів.

Таку думку в коментарі журналу БІЗНЕС висловив директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін.

Щодо впливу дострокових виборів на бюджетний процес, то, на думку експерта, до 15 жовтня Україна цілком може побачити проект бюджету на 2020 рік, а сам бюджетний процес буде відбуватися у штатному режимі. Анатолій Амелін пов’язує це з тим, що вибори до Ради тягнуть за собою зміну Кабінету міністрів, однак не рядових співробітників міністерств і, зокрема, Міністерства фінансів.

Водночас директор економічних програм Українського інституту майбутнього очікує, що бюджетні запити за нового складу Ради та Кабміну можуть стати скромнішими, а корупційні компоненти меншими під страхом відповідальності.

У випадку ж, якщо новий президент і Кабмін узгодять бачення і пріоритети розвитку української економіки на довгострокову перспективу, бюджет на 2020 рік може стати бюджетом розвитку. У цьому разі, на думку експерта, варто очікувати витрат на створення цифрової інфраструктури для розвитку нових секторів економіки та оновлення транспортної інфраструктури, що важливо для розвитку України як транзитного хаба.

Крім того, Анатолій Амелін прогнозує зростання доходів від інвестицій у сектор енергетики. "Бюджет на 2019 рік, якщо не почнеться світова криза, повинен бути виконаний. Підстав для його невиконання особливих немає", - запевняє він.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, під час інавгураційної промови президент України Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

Додамо, що Конституція України забороняє розпускати парламент в останні шість місяців його повноважень. Враховуючи те, що Верховна Рада 8 скликання набула повноважень 27 листопада 2014 року, то останній термін для її розпуску – 27 травня 2019 року.

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