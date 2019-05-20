У Tesla затягують паски через загрозу банкрутства

Американський виробник електрокарів Tesla може стати банкрутом за 10 місяців, якщо не здійснить радикальний перегляд власного бюджету.

Про це стало відомо з листа засновника компанії Ілона Маска до своїх підлеглих, інформує БІЗНЕС з посиланням на Electrek.

У зверненні зазначається, що нещодавно компанія зібрала додатково 2,7 млрд доларів фінансування, але виробництво витрачає настільки великі кошти, що цього не вистачить і на рік.

Щоб попередити банкрутство, керівник Tesla анонсував урізання витрат: спеціальні групи експертів шукатимуть, де зменшити видатки, включаючи запчастини автівок, зарплати і подорожі працівників та оренду приміщень. Причому кожну статтю бюджету особисто переглядатимуть сам Маск та новий фінансовий директор компанії ЗакКіркгорн.

"Буквально кожен платіж, який пройшов через наш банківський рахунок, повинен бути переглянутий", - написав Маск.

ЗМІ припускають, що таким чином він дав час на перегляд бюджетів своїх відділів: "Це важкі зміни, але це єдиний спосіб для Tesla стати фінансово стабільною і досягти успіху в нашій меті - допомогти зробити світ екологічно стійким", - йдеться у листі.

Нагадаємо, що Tesla не вперше затягує паски - у червні 2018 року компанія звільнила 9% працівників, у січні 2019 року - ще 7%.

Згідно з податковою декларацією компанії за минулий рік, прибуток від проданих і зданих в оренду автомобілів Tesla склав 18,5 млрд доларів. Проте компанія все ще неприбуткова - чистий збиток сягнув 1 млрд доларів.

У першому кварталі 2019 року компанія відзвітувала про збитки в 702 млн доларів, а на кінець березня резерви компанії становили 2,2 млрд доларів.