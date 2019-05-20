"Зелений" прорив: Порошенко остаточно "обнулив" тарифи для домашніх СЕС

Петро Порошенко наприкінці своєї президентської каденції підписав закон, який скасовує "зелені" тарифи для розташованих на прибудинкових територіях побутових сонячних електростанцій.

Про це свідчить картка законопроекту № 8449-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" на сайті Верховної Ради, повідомляє БІЗНЕС.

Документ передбачає запровадження "зелених" аукціонів з 2020 року і обов'язкову участь в них інвесторів сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт і вітроелектростанцій більше 5 МВт (або одна турбіна).

Перший пілотний аукціон має відбутися не пізніше 31 грудня 2019 року. Його пропонується провести на платформі ProZorro.

Водночас вказаний закон скасовує "зелені" тарифи для власників сонячних електростанцій, але зберігає їх для великих СЕС. "Із наступного кварталу такі дрібні домашні СЕС будуть відпускати у загальну мережу свою е/е безкоштовно. А крупні СЕС Ахметова та іншої "еліти" таку ж електроенергію будуть продавати у мережу за 5 грн за кВт-год, для них супервисокий "зелений" тариф працює далі", - прокоментував у Facebook голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №8449-д про перехід до системи аукціонів з підтримки проектів відновлювальної енергетики та скасував "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.