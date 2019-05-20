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У Раді пропонують Зеленському звільнити главу Нацбанку

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Народний депутат Віталій Купрій вніс до Верховної Ради постанову про звільнення голови Національного банку України (НБУ) Якова Смолія.

Проект постанови "Про Звернення Верховної Ради України до Президента України щодо звільнення Смолія Я.В. з посади Голови Національного банку України" зареєстрований 16 травня, повідомляє БІЗНЕС.

Текст документу на сайті Ради поки відсутній.

Нагадаємо, 22 квітня обраний президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру призначати свого главу Нацбанку.

Додамо, що згідно зі ст. 18 закону "Про Національний банк України", глава НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента на 7 років. При цьому зміна президента не є підставою для звільнення очільника регулятора.

Яків Смолій був призначений на посаду глави Нацбанку 15 березня 2018 року.