Уряд заблокував рішення суду про денаціоналізацію "ПриватБанку"

Кабінет міністрів України подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконною та скасування націоналізації "ПриватБанку".

Про це йдеться у переліку апеляційних скарг на офіційному сайті Окружного адмісуду Києва, інформує БІЗНЕС.

Скарга була подана 16 травня 2019 року.

Вона має перешкодити вступу в дію рішення суду від 18 квітня про скасування націоналізації "ПриватБанку". Тепер остаточне рішення щодо цієї справи за апеляційною інстанцією.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку", які зрештою об`єднали в один.