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Світові банки інвестували $50 млн у нову криптовалюту, - ЗМІ

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Кілька великих банків вклали близько 50 млн доларів у створення нової криптовалюти.

 Про це повідомляє Reuters з посиланням на кілька джерел, інформує БІЗНЕС. 

З відповідною ініціативою виступили у 2015 році швейцарський банк UBS Group AG і стартап Clearmatics, який базується в Лондоні.

За даними джерел, близько десятка банків вже вкладають в компанію під назвою Fnality, яка буде керувати проектом. Серед фінустанов, зокрема, згадуються UBS, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Barclays, Banco Santander, HSBC і Deutsche Bank.

Проект планується запустити у 2020 році. При цьому для його реалізації планується застосувати технологію блокчейн. 

Нагадаємо, минулого тижня курс однієї з найбільш популярних криптовалют — біткоїна, який ще в грудні 2017 року коштував близько 20 тис. доларів, вперше з липня минулого року перевищив психологічну позначку 8 тис. доларів.

 