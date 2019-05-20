Світові банки інвестували $50 млн у нову криптовалюту, - ЗМІ

Кілька великих банків вклали близько 50 млн доларів у створення нової криптовалюти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на кілька джерел, інформує БІЗНЕС.

З відповідною ініціативою виступили у 2015 році швейцарський банк UBS Group AG і стартап Clearmatics, який базується в Лондоні.

За даними джерел, близько десятка банків вже вкладають в компанію під назвою Fnality, яка буде керувати проектом. Серед фінустанов, зокрема, згадуються UBS, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Barclays, Banco Santander, HSBC і Deutsche Bank.

Проект планується запустити у 2020 році. При цьому для його реалізації планується застосувати технологію блокчейн.

Нагадаємо, минулого тижня курс однієї з найбільш популярних криптовалют — біткоїна, який ще в грудні 2017 року коштував близько 20 тис. доларів, вперше з липня минулого року перевищив психологічну позначку 8 тис. доларів.