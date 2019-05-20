Зеленський закликав Раду повернути кару за незаконне збагачення

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити законопроект про впровадження кримінальної відповідальності для чиновників за незаконне збагачення.

Про це він заявив під час інавгурації у Верховній Раді, повідомляє БІЗНЕС.

Зеленський зауважив, що народні обранці самі обрали дату інавгурації, яка припала на понеділок. "Тому сьогодні не буде вечірок...Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і зробіть, будь ласка, відкриті списки", - сказав президент.

Також він закликав нардепів звільнити голову Служби безпеки Уккраїни, генерального прокурора та міністра оборони. "І це далеко не все, що ви можете зробити. У вас на це буде два місяці", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ.

Проте 26 лютого 2019 року Конституційний суд України за поданням 59 народних депутатів визнав неконституційною ст. 368-2 КК про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають засадам верховенства права та презумпції невинуватості.

Одразу після цього тодішній президент України Петро Порошенко вніс до парламенту свій законопроект, який мав відновити цю статтю в іншій редакції.

У свою чергу, народні депутати подали кілька альтернативних ініціатив.

Відзначимо, що повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідає вимогам Доктрини економічної безпеки України, над якою працювали експерти Інституту соціально-економічної трансформації, Ukrainian Institute for the Future, CASE-Ukraine та Фонду підтримки економічної безпеки України.