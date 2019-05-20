Володимир Кличко і компанія SAP SE запускають відкритий онлайн-курс з дизайн-мислення та управління викликами

Компанія легендарного українського боксера та успішного бізнесмена Володимира Кличка Klitschko Ventures у співпраці з німецькою компанією SAP SE розробила онлайн-курс, який поєднує філософію управління викликами (Challenge Management) і дизайн-мислення (Design Thinking).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Klitschko Ventures.

Ці дві методики пропонують інструментарії, які сприяють розвитку інноваційної культури в компаніях з людино-центристським підходом.

Автори курсу зазначають, що діджиталізація щодня встановлює абсолютно нові стандарти і ставить багато нових вимог до економіки, бізнесу та людей, а цикли інновацій масово прискорюються, вимагаючи інших, інноваційних підходів. "Дизайн-мислення є перевіреною методологією, яку SAP пропонує клієнтам, але воно також використовується для підтримки нестандартного мислення та розробки нових інноваційних підходів гнучким, швидким і структурованим способом.

За допомогою Challenge Management доктора Володимира Кличка ми запрошуємо людей та організації перевірити концепцію, яка доповнює гнучкі корпоративні методології, такі як дизайн-мислення, з осмисленими особистими стратегіями, які дозволяють людям впевнено вирішувати проблеми, що виникають внаслідок змін", - зауважують автори курсу.

Навчання включає наступні блоки:

1. Зміна парадигм успіху в цифрову епоху;

2. Дизайн -мислення - стандарт De-Facto для інновацій;

3. Філософія управління викликами та можливості для "нової" зміни;

4. Управління викликами;

5. Дизайн-мислення та управління викликами: Команда мрії для успіху.

Курс стартує 28 травня і буде відкритим для всіх бажаючих протягом чотирьох тижнів – до 26 червня. Його загальна тривалість – 3-4 години.

Реєстрація на курс за посиланням: http://bit.ly/2VN4v6Y

Навчання розраховане на професіоналів, які керують інноваційними процесами в межах свого бізнесу, і всіх, хто зацікавлений у вивченні гнучкої інновації на базі дизайн-мислення та філософії управління викликами.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Кличко повідомив, що його компанія Klitschko Ventures та німецька компанія SAP SE домовилися про співпрацю, яка базуватиметься на поєднанні їх власних методологій - філософії управління викликами і дизайн-мисленні.

Додамо, що 9 травня Володимир Кличко отримав у Німеччині престижну премію DDW "Інноватор року 2019".