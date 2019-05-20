Українські банки можуть змусити повертати клієнтам гроші, вкрадені шахраями

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Нацбанку.

Зокрема, регулятор планує зобов’язати банки компенсувати списані з картки кошти зловмисниками. "Банк-емітент повинен після отримання відповідного повідомлення від користувача відновити залишок коштів на його рахунку до стану, в якому він був перед здійснення цього переказу, не пізніше наступного робочого дня(крім випадку, коли банк має підстави вважати дії користувача неправомірними, про що повідомлено правоохоронні органи)", — повідомили у прес-службі.

Однак ця норма не поширюватиметься на випадки, коли банк зможе довести, що дії чи бездіяльність користувача призвели до втрати, незаконного використання ПІНу або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції.

Також банківська установа може не повертати користувачу на його рахунок суму коштів у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі близько 350 гривень), якщо переказ, що оскаржувався користувачем, був здійснений із використанням втраченої/викраденої або неправомірно використаної платіжної картки та/або її реквізитів, водночас користувач повідомив банк про її втрату/викрадення або неправомірне використання реквізитів лише після проведення такого переказу.

Крім того, НБУ планує осучаснити порядок здійснення емісії електронних платіжних засобів та операцій з їх використанням відповідно до міжнародної практики.

З цією метою Нацбанк розробив та пропонує для громадського обговорення проект постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Нагадаємо, Нацполіція розслідує кримінальне провадження стосовно несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої банку ПУМБ Ріната Ахметова у період з 19 по 25 січня 2019 року, що завдало фінустанові шкоди на загальну суму 172,1 тис. грн.