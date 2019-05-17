Українські бізнесмени підтримують політику посилення протекціонізму

Про це, зокрема, заявили власник групи ТАС, співінвестор Бізнес 100 Сергій Тігіпко та власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк під час Міжнародної інвестиційної конференції 2019 Concorde Capital, повідомляє БІЗНЕС.

Так, коментуючи правила гри на ринку зі зміною влади в країні, Тігіпко заявив, що не хоче співпрацювати з державою. "Ми займаємося реальним бізнесом, і він у нас виходить", - зауважв він.

Водночас бізнесмен вважає "колосальною помилкою, якщо в Україні зменшиться вплив політиків на економіку". "Сьогодні, коли економічний націоналізм процвітає в усьому світі, якщо ми послабимо вплив державних діячів на те, щоб захистити свій бізнес, створити нові ринки, зробити доступнішими кредитні ресурси, ми програємо. Сам бізнес не впорається з цією ситуацією. Йому потрібно, щоб політики створювали сприятливі умови", - переконаний власник ТАС.

У свою чергу, Бахматюк наголосив, що Україна повинна захистити національного виробника, інакше розвиток країни опиниться перед загрозою. "Світ живе за принципом повного протекціонізму, коли відбуваються глобальні зміни в економічному середовищі, але Україна не приймає в них абсолютно ніякої участі. Конфлікт між США і Китаєм відкриває величезні можливості для нашої країни (в першу чергу в аграрному секторі). Це товарні потоки мінімум на 5-10 млрд доларів і, відповідно, на 20-30 млрд доларів фінансування", - сказав бізнесмен.

Він вважає, що насправді Україні не так багато треба. "5-10 млрд доларів додаткових ресурсів, гнучких грошей (не від МВФ) допоможуть створювати проекти розвитку для країни. А у нас є для цього технічна база, рівень освічених людей і унікальність географічного положення", - зазначив власник агрохолдингу.

На його думку, відсторонити політику від макропланування неможливо. "Це зовнішні ринки, внутрішній протекціонізм, це економічне бачення, як зупинити міграцію", – сказав бізнесмен.

Він також вважає, що Нацбанк частково відповідальний за становище бізнесу, тому його політика повинна змінитися. "Має змінитися риторика. Голова Нацбанку Польщі каже: перше моє завдання, умовно, "купити" ще мільйон українців, піднявши мінімальну зарплату для них. А голова НБУ піднімає облікову ставку до безкінечності. І кредитуватися стає просто неможливо. Виходить, ми створили унікальне царство, яке живе за своїми правилами. Звичайно, важливо стримувати певні чинники інфляції, але без розвитку ніхто не росте: ні Китай, ні Європа, ні США", - резюмував бізнесмен.

Водночас іноземні інвестори вважають діючу політику Нацбанку України такою, яка викликає довіру. "Думаю, всі інвестори погодяться з тим, що зміни в НБУ очевидні. Реформа банківської системи пройшла успішно", – заявив старший портфельний менеджер Argentem Greek Partners Джон Паттон.