"Вар'ятів вистачає. Будьте уважні": Тігіпко дав застереження інвесторам, які йдуть в Україну

Засновник і основний акціонер групи ТАС, учасник платформи Бізнес 100 Сергій Тігіпко вважає, що іноземним інвесторам, які заходять в Україну, треба уважніше ставитися до партнерства.

Про це бізнесмен заявив на Міжнародній інвестиційній конференції Concorde Capital в Києві, повідомляє БІЗНЕС.

"Порада серйозним стратегічним інвесторам, які приходять в Україну, - педантично ставитися до партнерства. В нашій країні дуже багато бізнесменів, які працюють чесно, і для яких ім'я - суперважливо. Вони хочуть передати бізнес своїм дітям. Але ми молода демократія, тому вар'ятів теж вистачає. Будьте уважні", - наголосив Тігіпко.

Він вважає, що Україні не треба переконувати іноземних інвесторів, що "у нас тут классно". "Покажіть 5% зростання ВВП, і вони всі будуть тут. Якщо буде 7%, то тут навіть стрілятимуть на вулицях, але вони будуть тут, і ми отримаємо 10-11 млрд доларів прямих інвестицій, як в кращі роки. Сьогодні в Україні заходять виключно ризикові фонди, але це дуже мало", - констатує засновник групи ТАС.

На його думку, для забезпечення економічного зростання країни потрібно почати з захисту прав кредитора та стимулювати банківську систему.

"Тепер подивимося на логіку зростання економіки. Спочатку було зростання кредитування в Україні. Як тільки банки починали кредитувати реальний сектор, вони завжди ставили питання – чи була особиста участь того, хто бере кредит? Далі починалося зростання внутрішніх інвестицій. Коли це доходило до певного рівня, включалися інвестори. Тому сьогодні потрібно почати з захисту прав кредитора та стимулювати банківську систему, входити в реальний сектор економіки. І це не теорія, це на практиці завжди працювало", - переконує Тігіпко.

Він додав, що сьогодні в Україні "дійсно страшно інвестувати". "Тому що мало просто купити завод, завтра треба його ще доінвестувати і нову технологію поставити. Що ми і робимо", - резюмував бізнесмен.

Нагадаємо, на Міжнародній інвестиційній конференції Concorde Capital Сергій Тігіпко повідомив, що з 2014 року його група ТАС купила страхові компанії, заводи, банки, нерухомість і наразі продовжує це робити через дешевизну активів.