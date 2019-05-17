Fortune 500: 33 найприбутковіших компаній світу очолюють жінки

Американська компанія Walmart очолила щорічний рейтинг Fortune 500, що сформований на основі даних про виторг компаній.

Згідно з оприлюдненими даними, минулого року 500 найбільших корпорацій Америки досягли рекордних $13,7 трлн сукупного доходу, інформує БІЗНЕС.

Це більше ніж дві третини економіки США, при цьому на 40 компаній зі списку припадає 52% сукупного прибутку.

Як і минулого року рейтинг очолила компанія Walmart. "2018 рік для компанії став роком, коли Walmart, нарешті, досяг успіхів у боротьбі проти Amazon", – зазначає видання. За рік компанії вдалося збільшити продажі в США на 40%. Продажі на міжнародному ринку виросли на 3% і перевищили позначку в 500 млрд доларів.

Друге місце посів техаський енергетичний гігант Exxon Mobil. За останній рік прибуток та дохід компанії зросли на 5,7% та 18,8% відповідно.

На третю позицію перемістилася компанія Apple, яка у 2018 році посідала 11 місце в списку. За минулий рік прибуток компанії зріс на 23,1%.

ТОП-10 компаній 2019 року за версією Fortune 500:

Водночас цьогорічний рейтинг Fortune 500 продемонстрував новий рекорд – 33 компанії зі списку найприбутковіших вперше очолили жінки. Це на 4,8% перевищує показник минулого року, коли СЕО лише 24 компаній були жінками.

Наголошується, що 15 років тому жінкам відводилось15,7% місць в Fortune 500, а зараз цей показник збільшився до 25,5%. "Зростання відбулося завдяки тому, що інституційні інвестори, посилаючись на дослідження бізнес-переваг різноманітного лідерства, зажадали нової крові в залах засідань", – пише видання.

ТОП-10 жінок-керівників 2019 року:

Довідка: Рейтинг Fortune 500 існує 65 років, з яких Apple числиться в списку протягом 37 років. Всі представлені в рейтингу компанії приносять дві третини ВВП США із загальним виторгом в 13,7 трлн доларів і зайнятістю 28,7 млн людей по всьому світу.