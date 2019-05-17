В "Укрзалізниці" прогнозують кінець монополії через 4-5 років

Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов під час Міжнародної інвестиційної конференції 2019 Concorde Capital, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт компанії.

"Питання лібералізації ринку залізничних перевезень активно обговорюється і вже є чітке і узгоджене з парламентарями розуміння, що Україні до відкриття цього ринку знадобиться ще 4-5 років", – сказав Кравцов.

Він впевнений, що цього терміну буде достатньо для реалізації стратегічних планів, які дозволить ліквідувати технічні прогалини і "Укрзалізниця" зможе на рівних конкурувати з приватними сектором.

На думку Кравцова, від відкриття ринку залізничних перевезень "Укрзалізниця" отримуватиме і переваги, адже тоді тарифи на вантажні перевезення будуть абсолютно однаковими для усіх операторів рухомого складу.

Водночас він зауважив, що залишається невирішеним питання пасажирських перевезень. "Наразі компанія витрачає понад 12 млрд грн на субсидування пасажирських перевезень. І щоб "Укрзалізниця" була конкурентною і могла розвиватися, це питання має бути вирішене вже найближчим часом", - наполягає очільник УЗ.

За його інформацією, Верховна Рада планує розглянути законопроекти, покликані врегулювати проблему збитковості для залізниці пасажирських перевезень, зокрема, приміських. Це, в свою чергу, дозволить перекласти тягар з плечей "Укрзалізниці" на інші органи, наприклад, місцеву владу, яка отримує преференції від держави. "Або ж це питання має бути вирішене за рахунок субсидування пасажирів", – вважає Кравцов.

Крім того, коментуючи про вихід УЗ на ринок єврооблігацій, він повідомив, що компанія має достатній рівень кешфлоу для функціонування. "Проте, якщо будуть позитивні ринкові умови, не виключаю можливість нових запозичень як з міжнародного ринку капіталу, так і на внутрішньому ринку у національній валюті", - сказав керівник галузі.

Нагадаємо, відповідно до Угоди про асоціацію із Європейським Союзом, Україна до 2022 року повинна створити конкурентні умови на залізниці. Для цього має відбутися ліквідація монополії держкомпанії і відповідний допуск приватних операторів до залізничних перевезень. Поки що це забороняє законодавство.

Однак до Верховної Ради України внесений проект закону "Про залізничний транспорт" (№9512 від 30.01.2019 р.), який передбачає участь приватних компаній у залізничних перевезеннях.