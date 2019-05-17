Брудна "Дружба": Білорусь зупинила транзит нафти через Україну

Білорусь призупинила транзит нафти до України через відсутність вільних резервуарів на українській території для відкачування забрудненої російської нафти, яка перебуває у трубопроводі "Дружба".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу концерну "Белнефтехим".

"Транзитне прокачування в напрямку України нестабільне і наразі припинене через відсутність вільних резервуарів на українській території для відкачування "брудної" нафти, що знаходиться в трубопроводі", - пояснили в компанії.

Згідно з новим графіком прокачування, транзит буде відновлений в ніч з 19 на 20 травня.

Крім того, призупинений транзит нафти нафтопроводом "Дружба" в бік Польщі.

На даний час Білорусь забезпечує прокачування нафти, що відповідає стандарту, в напрямку ВАТ "Мозирський НПЗ" в обсязі, необхідному для його повного виробничого завантаження.

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості російської нафти, через що країна обмежила експорт нафтопродуктів, включаючи бензин.

Ввечері 25 квітня "Укртранснафта" ухвалила рішення призупинити транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба"). Цього ж дня аналогічне рішення ухвалили Словаччина, Польща та Угорщина.

Станом на 2 травня "Укртранснафта" недоотримала 29,2 млн грн (близько 1 млн євро) виручки через припинення транзиту російської нафти до європейських країн.

15 травня в "Укртранснафті" повідомили, що узгоджують з російською "Транснефтью" додатковий договір про компенсацію витрат за проведення робіт з очищення нафтопроводу "Дружба" від некондиційної нафти.

Додамо, що станом на початок травня в нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилося близько 5 млн тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин.