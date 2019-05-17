ДТЕК Ахметова потрапив до топ-100 забруднювачів планети

Видання Big think оприлюднило мапу з позначенням керівників 100 компаній, на долю яких припадає 71% викидів парникових газів у світі з 1988 року.

Мапа під назвою "Ці люди вбивають планету" оприлюднена на сайті видання, повідомляє БІЗНЕС.

Вона базується на доповіді Carbon Majors від 2017 року компанії CDP (колишній "Проект з розкриття інформації вуглецю"), в якому перелічено 100 найбільших виробників викопного палива у світі.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільша концентрація викидів CO2 та інших парникових газів припадає на північноамериканські компанії. Причому автори мапи звертають увагу на велику зосередженість таких компаній у Х'юстоні.

"Фактично, більш ніж 50 відсотків усіх викидів парникових газів з 1988 року можна простежити лише по 25 найбільших об'єктів у цьому списку", - йдеться в дослідженні.

Так, у списку найбільших забруднювачів планети опинились компанії (у порядку спадання): Китай (державний видобуток вугілля), Aramco (Саудівська Аравія), "Газпром" (Росія), Національна іранська нафтова компанія, ExxonMobil (США), Coal India (Індія), Pemex (Мексика), Shell (британсько-нідерландская нафтогазова компанія), China National Petroleum (Китай), Chevron (США), PDVSA (Венесуела), Abu Dhabi National Oil, Poland Coal (Польща), Peabody Energy (штаб-квартира в США), Sonatrach (Алжир), Kuwait Petroleum, Total (Франція), BHP Billiton (Британія), ConocoPhilips (США), Petrobras (Бразилія), Lukoil (Росія), RioTinto (австралійсько-британський концерн), Nigerian National Petroleum (Нігерія).

Також на вказаній мапі опинилася українська група "ДТЕК" Ріната Ахметова. У прес-службі компанії пообіцяли БІЗНЕСу найближчим часом прокоментувати цю інформацію.

"Якщо видобуток викопного палива протягом наступної чверті століття продовжуватиметься з такою ж швидкістю, як і попередні 25 років, то, згідно з доповіддю Carbon Majors, ми на шляху до підвищення середніх температур на 4°C до кінця цього століття", - попереджають автори мапи.