"Укрпошта" побудує 7 логістичних центрів та позбудеться "баласту"

"Укрпошта" планує будувати логістичні центри та відмовитись від будинків поштамтів і центрів обробки пошти як морально застарілої нерухомості.

Про це повідомив глава компанії Ігор Смілянський на презентації річного звіту компанії, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу "Укрпошти" та Конфедерацію будівельників України.

За його словами, історично сортувальні центри будувались біля залізничних вокзалів, але зараз "Укрпошта" зовсім не використовує послуги залізниці. До того ж, зазначив Смілянський, конструктив сортувальних центрів не відповідає викликам сучасності. "У Дніпрі у нас 9-поверховий сортувальний центр, з кожним поверхом знижується ефективність обробки на 20-30%. А лифти? У цьому будинку вони старші за мене. У Києві центральний термінал біля вокзалу, 7 поверхів, 15 тис. кв. метрів, займає 3 га землі у центрі столиці", - навів приклади очільник державної поштової служби.

У компанії бачать сучасні логістичні центри одноповерховими, але у центрах міст знайти такі ділянки неможливо. Зараз експерти за кредит ЄБРР аналізують ситуацію у країні з точку зору оптимізації логістики.

За словами Смілянського, замість існуючих 35 логістичних центрів буде запропоновано побудувати нові 7-8. Орієнтовно у червні акціонеру "Укрпошти" представлять ці пропозиції як частину нової стратегії.

Крім того, "Укрпошта" планує переглянути стратегію щодо почтамтів у обласних центрах, включаючи Головпоштамт на Майдані Незалежності. "Навіщо сидіти всій "Укрпошті", зокрема й головному офісу, в центрі Києва? Вважаю, що в центрі Києва таку чудову будівлю можна набагато краще пристосувати під потреби киян і самого міста. Можна готель побудувати або пристосувати існуючу будівлю, наприклад. Нагадаю світовий досвід: Трамп побудував готель у Вашингтоні на місті головпочтамта за 1,5 млрд доларів", - сказав очільник компанії.

Він додав, що розташування сортувального центру на Майдані не зручно з точки зору логістики, адже перекриття центру через різноманітні акції иа заходи гальмують доставку пошти.

Аналогічні проблеми у поштамтів і сортувальних центрів у регіонах, які історично розміщені у центрах міст. "Там можна відкрити чудові офіси, готелі. Й абсолютно не потрібно, щоб туди з'їжджалися всі вантажівки "Укрпошти", псували цим міський трафік", - вважає гендиректор "Укрпошти".

Для отримання можливості продати або закласти у завдаток невикористовуване або збиткове майно "Урпошта" має отримати дозвіл уряду, оскільки наразі компанія не має на це прав. "У нас 1 млн 300 тис кв.м. нерухомості. Ми залишимо тільки ту, яку використовуємо в оперативній дільності", - сказав Смілянський.

Коментуючи перспективи розвитку "Укрпошти", він повідомив, що цього року підприємство зосередиться на збільшенні доходів від міжнародної доставки, розвиватиме онлайн-послуги та безготівкові операції, торгівлю, оренду майна, продовжить покращення якості обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, "Укрпошта" за результатами І кварталу 2019 року отримала 221,4 млн грн чистого прибутку.