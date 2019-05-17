Global 2000: Оприлюднено ТОП-10 найбільших компаній світу

Американський журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільших компаній світу Global 2000. Вже сьомий рік поспіль його лідером залишається банк Industrialand Commercial Bankof China з ринковою капіталізацією 305 млрд доларів.

Відповідний рейтинг оприлюднений на сайті видання, повідомляє БІЗНЕС.

Зазначається, що у розпорядженні китайської державної фінустанови активи на суму більше 4 трлн доларів і майже півмільйона персоналу.

При цьому решта китайських банків з "великої четвірки" увійшли до першої десятки Forbes.

Водночас американський банк JPMorganChase піднявся на друге місце рейтингу завдяки збільшенню прибутку, а частково завдяки значному зниженню податків.

ТОП-10 найбільших компаній світу (за рівнем капіталізації) виглядає так:

- ICBC (Банк Китаю) – $305 млрд

- JPMorganChase (Банк США) – $368,5 млрд

- ChinaConstructionBank (Банк Китаю) – $225 млрд

- AgriculturalBankofChina (Банк Китаю) – $197 млрд

- BankofAmerica (Банк США) – $287 млрд

- Apple – $961 млрд

- PingAnInsuranceGroup (Китайська страхова група компаній) – $220,2 млрд

- BankofChina (Китайська фінансова група) – $143 млрд

- RoyalDutchShell (Нафтогазова компанія) – $265 млрд

- WellsFargo (Банк США) – $214,6 млрд.

У наступну десятку найбільших компаній увійшли:

Із 61 країни, що представлені у цьогорічному Global 2000, найбільша кількість "корпоративних гігантів" зосереджена у США – 575. Далі йдуть Китай і Гонконг, де розташовано 309 найбільших компаній світу. За ними – Японія - 223 компанії.

Автори рейтингу зазначають, що минулий рік для світових ринків був схожий на американські гірки – акції то зростали, то падали, через волатильність ринку, зростала торгівельна напруга між США і Китаєм, і багато компаній отримали стимул від нового американського корпоративного податкового законодавства. Тому, цей рейтинг відображає нинішній стан світової економіки.

Нагадаємо, нещодавно було оприлюднено динаміку розвитку 10 найдорожчих компаній світу за останні 22 роки.