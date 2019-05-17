Sony і Microsoft об`єднаються заради розвитку хмарних технологій

Компанії Sony і Microsoft оголосили про стратегічне партнерство для розвитку ігрових хмарних технологій, а також рішень в галузі штучного інтелекту.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на The Verge.

Корпорації займуться створенням майбутнього хмарних технологій на базі Microsoft Azure для поліпшення власних ігрових і стрімінгових сервісів. Також Azure може стати датацентром для різних ігрових продуктів Sony, включно з PlayStation Now.

"Sony завжди була лідером у розважальній і технологічній сферах, а наше партнерство будується на інноваціях. Наша співпраця дає в руки Sony потужність Azure, яка допоможе створити нові ігрові та розважальні споживчі товари", - прокоментував генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.

Наголошується, що, у першу чергу, така співпраця допоможе Sony запустити PlayStation Now у більшій кількості регіонів, де у компанії немає власних датацентрів - вона зможе використовувати Microsoft Azure.

Параллельно з партнерством в хмарних іграх і стрімінговій передачі контенту, компанії також співпрацюватимуть в сфері напівпровідників і штучного інтелекту. "Це буде включати інтелектуальні рішення для датчиків зображення, що використовують AI Azure і Sony в своїх споживчих продуктах, із застосуванням платформи AI Microsoft", - йдеться в повідомленні.