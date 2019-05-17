В Україні найбільший ріст демонструють IT-ФОПи

За минулий рік в Україні кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП) зросла на 4%, причому найбільший приріст був серед ФОПів, що займаються комп’ютерним програмуванням та торгівлею.

Про це йдеться в дослідженні YouControl, інформує БІЗНЕС.

Загалом станом на початку 2019 року в Україні нараховувалося понад 1,91 млн ФОПів.

Лише у ТОП-3 видах діяльності зареєстровано 314 тис. фізичних осіб-підприємців, або 16% усіх ФОПів в Україні. Йдеться про такі КВЕДи, як "Роздрібнаторгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами, напоями та тютюном", "Роздрібнаторгівля з лотків і на ринках іншими товарами" та "Комп'ютерне програмування".

При цьому найбільший відсотковий приріт продемонструвало програмування.

Рейтинг найдинамічніших секторів виглядає так:

• Комп'ютерне програмування – 27,2%;

• Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах – 23,8%;

• Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет – 23,3%;

• Спеціалізована діяльність із дизайну – 22%;

• Інші види освіти – 21,2%;

• Надання інших інформаційних послуг – 21,1%;

• Інша діяльність у сфері охорони здоров'я – 20,4%;

• Діяльність у сфері архітектури – 19,2%;

• Будівництво житлових і нежитлових будівель – 19,1%;

• Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем – 17,7%.

У регіональному розрізі найбільший приріст ФОПів спостерігався в історично бізнес-активних регіонах, де зосереджена торгівля і виробництво, які є інтелектуальними та культурними центрами в своїх регіонах.

"Показово, що у 5 із 6 обраних регіонів (окрім Вінницької області, де показник упав на 0,5%) кількістьфізичних осіб-підприємців від початку 2018 року до початку 2019 року збільшилася. Зокрема, у Харківській області цей показник зріс на 9%, у Львівській – на 8%, у Дніпропетровській – на 5%, в Одеській – на 3,2% та у Запорізькій – на 1,4%", - йдеться в дослідженні.

Динаміка кількості ФОПів в історично ділових регіонах України виглядає так:

Як зазначають аналітики, збільшення кількості ФОПів у цих регіонах цілком очікуване та логічне."Це підтвердження тренду на концентрацію економічної активності в ключових ділових центрах країни, що характерний для держав, які розвиваються. Внутрішня міграція у країні йде в напрямку з провінції до так званих "полюсів росту", в яких концентруються людські та промислові ресурси, є вищий споживчий попит і сприятлива інфраструктура", – пояснює фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.

Цікаво, що як і в цілому в Україні, в усіх шести регіонах найбільший приріст спостерігався за КВЕДом "Комп’ютерне програмування". Очевидно, саме ці регіони, які мають досить розвинені ІТ-ринки, і стали рушіями загального збільшення ФОПів за цим видом діяльності.

Корнилюк називає збільшення кількості українських ФОПів природнім процесом, на який пливає багато факторів. Серед них – спрощення процесу реєстрації та ведення діяльності у сфері малого бізнесу, зокрема підвищення зручності проведення розрахунків та податкових платежів онлайн. А також – сприятливий податковий режим, за якого стимули оформлятися у вигляді ФОП мають не лише реальні підприємці, а й наймані чи тимчасові працівники та представники креативних професій, консультанти тощо.

Важливим чинником також є макрофінансова стабілізація та невеликий економічний ріст, що поступово збільшує сукупний попит, зокрема і на продукцію малого та середнього бізнесу, водночас послаблюючи ризики 2014-15 рр.

"Та є все ж і ложка дьогтю в тому, що ФОПи "ростуть". Часто справа не в "парникових умовах", які це стимулюють, а в бажанні "зекономити" на податках", - кажуть автори дослідження.

Вони також констатують, що "схема" з ФОПами використовується для оптимізації податкового навантаження при оплаті праці. Так, замість 42% відрахувань з заробітної плати ФОПи на 3-й групі сплачують 5%. Як правило, такий підхід застосовується креативними індустріями, котрі зараз активно розвиваються, а відповідно збільшується кількість самих ФОПів.

Нагадаємо, нещодавно керуючий директор GlobalLogic у Центральній та Східній Європі Ігор Бєда повідомив, що, за попередніми прогнозами, до 2024 року вартість української IT-індустрії становитиме 10 млрд доларів.