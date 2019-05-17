Броварня "Уманьпиво" планує збільшити виробництво на 15% у 2019 році

Броварня також оголосила про план збільшити виробництво у 2019 році на 15%.

Про це компанія повідомила в коментарі БІЗНЕСу.

Цієї цілі "Уманьпиво" планує досягти за рахунок підвищення дистрибуції, розширення лінійки продуктів та виходу на ринки 10 країн світу. У 2018 році "Уманьпиво", яка відноситься до регіональних пивоварень, збільшила виробництво пива, сидру та лимонадів на 13% до 1,5 дал. За результатами року компанія досягнула частки 1% на ринку пива в Україні. Загалом, регіональні пивоварні займають близько 9,5% ринку пива в Україні.

Також "Уманьпиво" залучила інвестиції в розмірі 1 млн євро, щоб провести третій етап реконструкції броварні. У 2018 році було встановлено швейцарську систему ультрафільтрації, нове екологічне парогенераторне обладнання котельної, а також завезено додаткове обладнання з Німеччини для виробництва крафтових сортів пива та напоїв.

Завдяки проведеній модернізації, в 2019 році "Уманьпиво" першою з регіональних пивоварень запустить пиво Вайцен торгової марки Келлербір. Для його виготовлення використовується більш ніж 60% пшеничного солоду, що значно ускладнює процес виробництва. "Цей сорт є специфічним за ароматом, смаком та невластивим пивному ринку України, але даний тип пива займає велику нішу в Європі а тим більше в Німеччині", - каже Ігор Кисіль, CEO "Уманьпиво".

Довідка: Броварня "Уманьпиво" — український локальний виробник пива та безалкогольних напоїв. Це одна з найстаріших пивоварень України, яку було засновано 1878 року. Підприємство випускає натуральне пиво під торговими марками Waissburg, "Уманьпиво" та "Своє", а також напої, всі складові яких вирощені на власних полях компанії.

Обіг компанії в 2018 році склав 267 млн грн.