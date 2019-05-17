У Польщі запрацював український бізнес-хаб

У Варшаві відкрився український діловий центр з надання комплексних послуг вітчизняному бізнесу, який виходить на польський ринок.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Асоціації українського бізнесу в Польщі, який виступив ініціатором відкриття центру, за підтримки посольства України в Польщі, інформує БІЗНЕС.

Відкриття відбулося у рамках Х Міжнародного форуму "Дні українського бізнесу в Польщі".

Сьогодні у Варшаві при Асоціації українського бізнесу в Польщі відкрили Український діловий центр. Успіхів! pic.twitter.com/sDXhIaTLDP — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 16 мая 2019 г.

Як повідомив президент Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук, основною метою бізнес-хабу є надання українським інвесторам та бізнесу можливість отримати в одному місці весь комплекс послуг від реєстрації компанії і отримання юридичної адреси до надання бухгалтерських послуг, податкових та юридичних консультацій, послуг митних брокерів, логістичних та транспортних компаній, компаній, що займаються нерухомістю.

Нагадаємо, 16 травня у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання "Бізнес-Варта", яке стане на захист підприємців.