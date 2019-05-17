Податкова нарешті отримала реєстрацію

Новостворена Державна податкова служба України (ДПС) отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.
Про це свідчать дані реєстру, повідомляє БІЗНЕС.
Служба отримала код ЄДРПОУ 43005393, що зареэстрований за адресою: Львівська площа, 8 у Києві.
Нагадаємо, 13 травня процедура реєстрації нової Державної податкової служби України (ДПС) була припинена у зв'язку з тим, що існуюча Державна фіскальна служба, правонаступником якої буде ДПС, зараз не перебуває у стані ліквідації.
Нагадаємо, у грудні 2018 року уряд вирішив розділити Державну фіскальну службу на Державну податкову та Державну митну служби на два окремих центральних органи виконавчої влади.
6 березня 2019 року Кабмін затвердив положення про податкову та митну служби і згодом оголосив конкурси на зайняття посад керівників цих служб.
8 травня уряд призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби терміном на п'ять років.
Проте 13 травня держреєстратор Віталій Желінський повідомив, що призупинив реєстрацію податкової як юридичної особи у зв'язку з тим, що існуюча Державна фіскальна служба, правонаступником якої буде ДПС, зараз не перебуває у стані ліквідації.