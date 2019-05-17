У Раді з'явилось об`єднання, яке захищатиме бізнес

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу громадського об’єднання.

До новоствореної групи долучилися близько 20 народних обранців з усіх парламентських фракцій. "Близько 20 народних обранців об’єдналися навколо потреби захисту бізнесу в Україні, його розвитку та заради покращення інвестиційного клімату в країні", - заявили в "Бізнес-Варті".

Довідка: Громадське об’єднання "Бізнес-Варта" створене з метою захисту бізнесу на території України від неправомірних посягань як приватних осіб, так і державних органів, протидії рейдерству, забезпечення належної реалізації інвестиційних проектів, попередження виникнення тиску на бізнес в подальшому тощо.

Партнерами "Бізнес-Варти" є провідні асоціації у різних сферах підприємництва України, а бізнес-омбудсменами - понад десять народних депутатів. В організації працюють фахівці у галузі юриспруденції, економіки, медіа та PR.