"Ринки з`їхали з глузду": Сергій Тігіпко пояснив масову купівлю активів

Засновник і основний акціонер групи ТАС, учасник платформи Бізнес 100 Сергій Тігіпко заявляє, що його група скуповує активи через їх дешевизну.

Про це бізнесмен заявив сьогодні, 16 травня, на інвестиційній конференції Concorde Capital в Києві, повідомляє БІЗНЕС.

Він повідомив, що з 2014 року ТАС купила страхові компанії, заводи, банки, нерухомість і наразі продовжує це робити. "Якщо все залишиться так, як зараз, то ми і далі продовжимо скуповувати активи. Як говорю так. як зараз, маючи, в першу чергу, зростання ВВП. 2,2% зростання - це як раз про те, що активи будуть дешевими. Чому ми купуємо все? Тому що дешево все", - пояснив Тігіпко.

"Ринки з'їхали з глузду. Те, що потрібно будувати за сотні мільйонів доларів, сьогодні можна купити за 4-5 млн доларів. Ми просто використовуємо цей момент", - додав він.

На його думку, у всіх секторах економіки сьогодні є можливіть непогано заробити. "Мінімум 15% на історично проінвесторваний долар ми сьогодні отримаємо, навіть при тому рівні девальвації в фінансовому секторі. Тому якщо зростання (ВВП України) стане більшим - 5-7%, безумовно, зростуть ціни на все. Тоді якусь частину (активів) ми можемо виставляти на продаж", - сказав Тігіпко.

Довідка: Група "ТАС" заснована в 1998 році і є однією з найбільших і найбільш динамічно розвиваються фінансово-промислових груп України. Сфера бізнес-інтересів Групи охоплює: фінансовий сектор, промисловість, нерухомість, венчурні проекти.

Засновником і основним акціонером Групи та її керуючої компанії є Сергій Тігіпко.