Газ для українців має бути за ринковою ціною, – постпред МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступає за встановлення ринкової ціни на газ для населення України.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на Міжнародній інвестиційній конференції Concorde Capital, інформує БІЗНЕС.

"Важлива ціль - встановлення ринкових цін (в тому числі на газ) для побутових споживачів. І ця ціль має бути досягнута до кінця цього року", - сказав постпред МВФ.

При цьому він зазначив, що якщо світові ціни на газ знижуються, то МВФ не проти того, щоб і ціна для українського населення теж знижувалася.

Однак в разі підвищення світових цін, на думку Люнгмана, ціни необхідно підвищувати і в Україні.

Нагадаємо, у березні 2019 року обраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками МВФ та обговорив з ними низку питань, зокрема, щодо підвищення цін на газ.

Він нагадав, що у поточному році Україну, згідно з домовленостями з МВФ, чекає дві хвилі подорожчання енергоносіїв. Альтернативу підвищенню тарифів Зеленський бачить в боротьбі з корупцією.

Також сьогодні, 16 травня, команда Зеленського запропонувала уряду розпочати переговори щодо забезпечення країни газом.