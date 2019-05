Amazon дав старт будівництву вантажного аеропорту

Про це повідомив генеральний директор компанії Джефф Безос на своїй сторінці у Twitter, інформує БІЗНЕС.

За його даними, площа аеропорту становитиме 3 млн кв. футів (близько 280 тис. кв. метрів). Проект дозволить створити близько 2 тис. робочих місць. "По суті це гараж для 100 вантажних літаків. В Amazon поки немає такої кількості, але це місце для великих логістичних амбіцій компанії", – написав Безос.

Компанія планує інвестувати в проект 1,5 млрд доларів.

Відкриття повітряної гавані заплановане на 2021 рік. Amazon очікує, що вона буде обслуговувати близько 50 літаків компанії.

Додамо, що Безос безспосередньо взяв участь у церемонії закладки аеропорту: він сів у крісло водія фронтального навантажувача і кинув трохи землі.

We’re investing $1.5 billion in our new air hub to get you your packages faster. Three million square feet, and it’s going to create 2,000 jobs. And if you’re guessing that driving a front loader was fun, you’re right! #amazon #prime pic.twitter.com/Cud4orKrC4