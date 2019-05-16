Біткоїн "ожив" і за тиждень подорожчав на третину

Курс однієї з найбільш популярних криптовалют — біткоїна, який ще в грудні 2017 року коштував близько 20 тис. доларів, цього тижня вперше з липня минулого року перевищив психологічну позначку 8 тис. доларів.

Про це свідчать дані криптобіржі CoinMarketCap, інформує БІЗНЕС.

Починаючи з 8 травня на CoinMarketCap курс биткоїна ріс, починаючи з позначки в 5,8 тис. доларів, 12 травня подолав позначку в 7 тис. доларів, а 14 травня - у 8 тис. доларів. Сьогодні, 16 травня, вартість біткоїну досягла 8,3 тис. доларів.

Таким чином, за останній тиждень біткоїн виріс на третину.

За версією експерта Тревіса Клінга в матеріалі Bloomberg, подорожчання біткоїну може бути зумовлено загостренням торгівельної війни між США та Китаєм. На фоні можливих наслідків біткоїн стає більш привабливим у порівнянні з традиційними фінансовими активами.

Нагадаємо, що піку вартості біткоїн досяг в 2017 році. Тоді за кілька місяців він подорожчав на 1300% і в грудні на деяких криптовалютних біржах коштував приблизно 20 тис. доларів. Однак після такого підйому криптовалюта почала стрімко падати. До початку лютого 2018 року біткоїн втратив вже більше половини своєї максимальної вартості і згодом продовжив знижуватися. У листопаді минулого року він впав нижче 4 тис. доларів.