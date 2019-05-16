У Зеленського ініціюють газові переговори з урядом

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Зеленського.

"Сьогодні ціна на паливо значно нижча, тому логічним буде рішення: почати запасатись газом на майбутній опалювальний сезон. Та більш того, шукати надійні джерела постачання, особливо на тлі того, що досі не визначені умови постачання газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року", - заявили у Зеленського.

У прес-службі також обіцяють завершити процес створення незалежного оператора газотранспортної системи цього року. "Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил", - заявили у команді президента.

Нагадаємо, у березні 2019 року обраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками МВФ та обговорив з ними низку питань, зокрема, щодо підвищення цін на газ.

Він нагадав, що у поточному році Україну, згідно з домовленостями з МВФ, чекає дві хвилі подорожчання енергоносіїв. Альтернативу підвищенню тарифів Зеленський бачить в боротьбі з корупцією.

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