"Збережіть ритм": В МВФ оголосили свої очікування від нової влади

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) вважають, що новій українській владі у короткостроковій перспективі варто зосередитися на збереженні існуючих макроекономічних показників.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман під час панельної дискусії в рамках Міжнародної інвестиційної конференції Concorde Capital, повідомляє БІЗНЕС.

"Фокус цього року - зосередити на підтримці макропоказників, щоб макрополітика була здоровою, такою, як була останні кілька років. Щоб в цей потенційно складний з багатьох причин рік вона не змінилася. Також важливо зберегти ритм для реформ, які можливо обмежені, але можуть бути втілені і побудувати сцену для більш амбітних реформ, які запустяться пізніше, після цього року", - зауважив Люнгман.

Зокрема, одним з першочергових завдань влади він бачить у впровадженні податкової реформи, яка має бути більш сучасною та зосередженою на використанні нових технологій збору податків, "більш дружніх до платників податків", і запобігала корупційним проявам.

У фінансовому секторі представник МВФ закликав продовжувати "зусилля на підтримку, підсилення нагляду і макропруденційних політик".

"Криза 2013-2014-2015 років була дуже дорогою для України...Це дуже дорого мати банківську кризу. Треба уникнути повторення цього епізоду в майбутньому. Як це зробити? Переконатися, щоб законодавча структура для моніторингу і роботи фінансових інститутів була чітка, зрозуміла і цілеспрямована", - сказав постпред МВФ в Україні.

Він нагадав, що понад 50% банківського сектору України належить державі. "Хоча банки працюють за серйозними корпоративними принципами..., зараз ми перебуваємо на останніх етапах - призначення незалежних рад для державних банків. Це дуже важливий етап, який треба пройти для підсилення фінансового сектору", - вважає Люнгман.

Між тим він зауважив, наразі в Україні високий рівень непрацюючих кредитів. "Вони сконцентровані в державних банках і це питання також треба вирішувати", - додав представник МВФ.

Щодо боротьби з корупцією, він наполягає на якнайшвидшому старті роботи Антикорупційного суду.

В енергетичній галузі Люнгман акцентував увагу на створенні відкритого конкурентного енергоринку. "Тому важлива ціль - встановлення ринкових цін (в тому числі на газ) для побутових споживачів. І ця ціль має бути досягнута кінця цього року", - резюмував постпред МВФ.

Нагадаємо, у березні 2019 року обраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками МВФ та обговорив з ними низку питань, зокрема, щодо підвищення цін на газ.

Він нагадав, що у поточному році Україну, згідно з домовленостями з МВФ, чекає дві хвилі подорожчання енергоносіїв. Альтернативу підвищенню тарифів Зеленський бачить в боротьбі з корупцією.

14 травня під час зустрічі з керівниками провідних іноземних банків в Україні Зеленський заявив про необхідність шукати компроміс з МВФ.

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