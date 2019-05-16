Суд відпустив гендиректора "УкрбудДевелопмент"

Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 16 травня, інформує БІЗНЕС з посиланням на заяву компанії "Укрбуд".

Як зазначається, затримання відбулося 14 травня у рамках розслідування зловживань командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова при обміні квартир для військовослужбовців.

У компанії повідомили, що своїм рішенням суд визнав незаконність дій НАБУ, встановивши факт перевищення ними своїх службових повноважень. Адвокати вже готують заяву про злочин, скоєний працівниками Бюро.

В "УкрбудДевелопмент" повідомили, що детективи дві доби не вручали затриманому подання про обрання запобіжного заходу, а саме затримання було незаконним. "Затримання відбувалося з грубими порушеннями ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Без ухвали уповноважені особи можуть затримувати лише тих підозрюваних, яких застали під час вчинення злочину або на яких безпосередньо після вчинення злочину вказують очевидці чи очевидні ознаки. Або ж якщо є підстави вважати, що підозрюваний може втекти", – сказав адвокат Олег Татаров.

Він також зазначив, що на момент затримання Майборода навіть не перебував у статусі підозрюваного. За словами захисника, за півтора роки розслідування керівник компанії десятки раз виїжджав за кордон, а отже не мав наміру нікуди тікати. Навпаки, протягом цього часу генеральний директор "УкрбудДевелопмент" та інші представники компанії усіма силами сприяли роботі НАБУ в проведенні досудового розслідування - надавали всі необхідні документи та пояснення, давали свідчення. У тому числі на допит в якості свідка ходив і сам Майборода.

Крім того, в компанії заявляють, що представники НАБУ намагалися перешкоджати роботі суду, ініціюючи немотивований відвід судді. Адвокати впевнені, що це було зроблено з метою затягування процесу та незаконного утримування особи під вартою.

"Жодних підстав для таких агресивних дій з боку Національного антикорупційного бюро немає. І без того надавали і документи, і свідчення. Ніхто не від кого не ховався. І надалі залишаємося максимально відкритими. Якщо чесно, така стратегія вже більше нагадує якесь свавілля та провокацію. Тиск на бізнес, який, між іншим, представляє інтереси тисяч клієнтів, котрі інвестували в будівництво житла в Києві", – наголосив Татаров.

Водночас у НАБУ повідомили БІЗНЕСу, що чекають на рішення суду, щоб вивчити його та надати правову оцінку. "Ми будемо діяти в рамках чинного законодавства", - заявили у прес-службі Бюро.

Нагадаємо, 14 травня в "Укрбуд Девелопмент", що входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд", повідомили про незаконні обшуки НАБУ в офісах компанії.

Обшуки проводилися у справі про обмін житлових площ, передбачених для потреб Національної гвардії в будинку по вул. Коновальця, 34 (ЖК "Аристократ") та в будинках по вул. Бориспільській, 23а, 25а, 27а (ЖК "Оберіг").

Того ж дня детективи НАБУ повідомили трьом особам про підозри у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн. Йдеться про командувача Нацгвардії України, генерального директора компанії-забудовника та оцінювача, яких тодіж і затримали. Дії екс-командувача Нацгвардії та генерального директора компанії-забудовника кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), оцінювача — ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними НАБУ, слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір"). В НАБУ стверджують, що вартість цих квартир, як встановила експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.