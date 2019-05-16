Журнал "Бізнес" уклав меморандум з юридичною компанією WINNER про спільний захист підприємців

Журнал "Бізнес" та юридична компанія WINNER сьогодні, 16 травня, уклали меморандум про співпрацю щодо спільного захисту підприємців.

Документ підписали директор ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС ХАБ" (БІЗНЕС) Володимир Чеповий та керуючий партнер WINNER Ігор Ясько, інформує БІЗНЕС.

Меморандум покликаний консолідувати зусилля для захисту чесного українського бізнесу від незаконного зовнішнього впливу.

"Метою Меморандуму є партнерство, співпраця та обмін інформацією й досвідом, забезпечення захисту інтересів українського бізнесу на національному та міжнародному рівнях, здійснення наукової та практичної діяльності у сфері юридичної та журналістської діяльності, захисту прав і свобод людини й громадянина на основі рівноправності, взаємної вигоди, дотримання загальноприйнятих норм і принципів", - йдеться в документі.

Головними напрямами співпраці сторін стане медійна та юридична підтримка бізнесу в кризових ситуаціях.

Відзначимо, що це вже другий меморандум співпраці "БІЗНЕСу" з юридичними компаніями. Перший був підписаний 5 квітня 2019 року з юристами компанії "ДП ГРУП".

Таким чином, наша система захисту білого бізнесу в Україні стала більш потужною.

Довідка:

Юридична компанія Winner була заснована професійними юристами, які мають більш ніж 10-ти річний досвід роботи в юриспруденції.

Компанія спеціалізується на комплексному обслуговуванні, оцінці можливих ризиків, а також на юридичному супроводі бізнесу та об’єктів.

Наразі Winner формує розгалужену мережу представництв по всій України.

Професійні інтереси компанії постійного розширюються і охоплюють також сфери корпоративного, адміністративного права, оподаткування, антимонопольного регулювання та права інтелектуальної власності.

Юридична компанія Winner є партнером і засновником «Всеукраїнської професійної ліги платників податків» і консалтинговової компанії Winner, що дає можливість оперативно реагувати на виклики.

Журнал БІЗНЕС - це перше колективне ділове медіа, що залучає підприємців, які будують прозорий бізнес, дбають про репутацію та інвестують у майбутнє України.

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