Данилюк сказав, як врятувати "ПриватБанк"

Про це сказав екс-міністр фінансів, член команди Зеленського Олександр Данилюк під час панельної дискусії в рамках Міжнародної інвестиційної конференції Concorde Capital 2019, повідомляє БІЗНЕС.

Він зазначив, що питання "ПриватБанку" буде темою обговорення з МВФ. "Зараз треба слідкути за рішеннями судів. А що стосується нової команди, то ми маємо зробити один висновок - ми повинні почати з судової реформи. Це те, що в першу чергу треба зробити... І будь-яке рішення, яке ухвалить реформований суд, я думаю, всі його сприймуть. Зараз стоїть питання довіри до суду", - вважає Данилюк. При цьому він зазначив, що судову реформу треба проводити дуже швидко і не боятися ризиків.

Крім того, екс-міністр стверджує, що судові рішення щодо фінустанови були вигідні як президенту Петру Порошенку, так і екс-власникам "ПриватБанку". "Так співпало, що рішення судів були вигідні, як президенту, що йде, так і екс-власникам "ПриватБанку". Президент (Порошенко) отримав привід критикувати нову владу і нову команду, як він захоче це робити до парламентських виборів. На жаль, такі ножиці. Вихід один - прибрати емоції та ініціювати реформу судової влади. І починати з Верховного суду", - резюмував Данилюк.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку".