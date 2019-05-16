ЄС готовий переглянути безмитні квоти на українські товари

Про це заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі на конференції EU: Future Simple or Future Indefinite, організованій Європейською бізнес-асоціацією, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваюся, що є можливість обговорити питання квот, особливо в сільському господарстві…І я впевнений, що в ЄС є бажання прийняти те, до чого ми спільно прийдемо», — сказав Мінгареллі.

Він також зазначив, що обраний президент під час зустрічі минулого тижня запевнив, що готовий підтримувати євроінтеграційну політику України. "Він чітко сказав, що має намір модернізувати країну відповідно до стандартів ЄС", - сказав глава представництва ЄС.

Нагадаємо, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, станом на 17 квітня Україна в повному обсязі вичерпала шість квот на безмитний експорт в рамках зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Йдеться про постачання меду, солоду, пшеничної клейковини, оброблених томатів, виноградного та яблучного соків, а також пшениці і кукурудзи.