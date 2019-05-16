У Зеленського озвучили головні економічні пріоритети

Про це заявив екс-міністр фінансів, член команди Зеленського Олександр Данилюк під час панельної дискусії в рамках Міжнародної інвестиційної конференції Concorde Capital 2019, повідомляє БІЗНЕС.

Він наголосив, що пріоритетними будуть всі напрямки посилення економіки. "Але перші кроки повинні полягати в тому, щоб створювати довіру до президента, інстутиту президенства. І тут йдеться про проблеми, які не були розвязані в попередні роки - це - подолання корупції", - сказав Данилюк.

Він зауважив, що подолання корупції потребує, перш за все, перезавантаження антикорупційних органів, "оскільки багато з цих інститутів втратили свою незалежність". "Ігнорувати цей факт і продовжувати впроваджувати інші реформи в різних сферах означає, що ми не вирішимо ключові проблеми. У нас є конкретний перелік кроків. Тож ми хочемо перезапустити Агентство із питань запобігання корупції, тому що воно зараз дуже політично залежне", - сказав екс-міністр.

Також, за його словами, обраний президент зробить все від нього залежне, щоб якомога швидше запрацював Антикорпуційний суд, аби розблокувати розгляд справ, пов`язаних з корупцією.

Коментуючи подальшу співпрацю з МВФ, Данилюка повідомив, що команда Зеленського буде й надалі виступати за впровадження кримінальної відповідальності за нелегальне збагачення. "Тут йдеться не лише про практичний аспект, щоб люди несли відповідальність за свої дії, але також це створило минне поле у нашій співпраці з МВФ. Відповідальність України - знову впровадити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення", - зауважив представник команди Зеленського.

Крім того, він вважає за необхідне реформувати судову систему, правоохоронні та слідчі органи, окрема в частині, яка стосується тиску на бізнес.

Водночас Данилюк поінформував, що після парламентських виборів запропонує кілька ініціатив на "економічному фронті". "Але основні зміни, очевидно, будуть можливими після парламентських виборів", - резюмував він.

Читайте також:

The Детектор: Що робить влада для бізнесу