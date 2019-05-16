Україна не використала 8 млрд євро допомоги від ЄС

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі стверджує, що Україна не використала виділені їй 8 млрд євро допомоги.

Про це він сказав на конференції EU: Future Simple or Future Indefinite, організованій Європейською бізнес-асоціацією, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українські Новини".

"ЄС виділяє значні суми Україні на підтримку реформ, однак ці гроші не завжди використовуються якомога краще. Потрібно розуміти той факт, що більша частина коштів, які виділяються, взагалі не використовується за цілою низкою причин", – сказав Мінгареллі.

Він зазначив, що головною причиною є відсутність якісної інституційної спроможності, а для прискорення процесу потрібно "тиснути" на місцеву владу. "Ми порахували, що зараз не використано 8 млрд євро, які були надані ЄС ... Перш ніж просити додаткових грошей, витратьте спочатку ті, які доступні", – додав глава представництва ЄС.

Крім того, Мінгареллі впевнений, що ЄС не буде проти перегляду торговельних відносин з Україною в рамках угоди про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, у червні 2018 року Європейська Рада остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України обсягом 1 млрд євро.

У грудні 2018 року Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги на 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

У березні 2019 року міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що в ЄС готові надати уряду України другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро.

21 травня очікується приїзд до Києва місії МВФ, за підсумками якої Україна може отримати другий транш.

Загалом з 2014 року Євросоюз надав Україні 2,81 млрд євро макрофінансової допомоги.