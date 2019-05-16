Укранські стартапи презентували у штаб-квартирі ООН

Як повідомляє БІЗНЕС, презентація відбулася у рамках четвертого щорічного форуму науки, технологій та інновацій ООН.

Зокрема, серед українських організацій та бізнесів, які були представлені на форумі, - інновативна медична технологія-додаток до смартфона Assayme, яка дозволяє у домашніх умовах виявляти на ранніх стадіях діабет другого типу; інноваційний парк Unit.City, інструмент для автоматизації пошуку претендентів на роботу NUWORK, який скорочує витрати для бізнесів на первинні співбесіди на 50%, програмне забезпечення та браузер для доповненої реальності AR browser.

Деякі з цих стартапів вже частково працюють в Україні і наразі намагаються вийти на міжнародний ринок та адаптуватися під його потреби.

"ООН - прекрасний майданчик. Чому ми тут? Щоб знайти нових партнерів, щоб про нас знали у світі, щоб знали, що Україна досягла того рівня розвитку, що може представляти свої стартапи на міжнародній арені", - пояснила журналістам Галина Палійчук, голова департаменту партнерства платформи-акселератора Sector X, яка допомагає стартапам зі Східної Європи виходити на глобальні ринки ЄС, США та країн Півночі.

Українські новатори перебуватимуть у Нью-Йорку протягом двох місяців. За цей час вони планують найти нових клієнтів та партнерів.

Нагадаємо, 14-15 травня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбувається Форум науки, технологій та інновацій. Його мета - надати майданчик для сприяння спілкуванню, налагодженню зв’язків та створенню мереж між відповідними стейкхолдерами, розвитку партнерства з метою визначити та дослідити основні потреби ринку технологій, розвитку наукової співпраці, впровадження інновацій.