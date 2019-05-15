Василь Хмельницький розповів про свою освітню бізнес-мрію

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

Зокрема, бізнесмен поділився враженнями від відвідування лабораторії Політехнічного університету у Франції. "Це я в лабораторії Політехнічного університету у Франції. Шар позаду мене - сучасне обладнання для випробовувань лазерних технологій. У ньому створюється вакуум, всередину поміщають будь-який матеріал і "б’ють", експерементують, досліджують. Цю лабораторію також здають в оренду науковцям з усього світу, за умови, що результати досліджень будуть відкритими. Час в лабораторії розписаний на багато місяців вперед, тут працюють дійсні й майбутні нобелевські лауреати. Як голова Наглядової ради Харківського політеху я мрію бачити українські виші саме такими", - написав Хмельницький.

Він нагадав, що рік тому в Харківському політеху відкрили першу сучасну 3D-лабораторію, і наразі команда вишу модернізує підходи до стажування та практики.

"Прагнемо надати студентам та науковцям доступ до інноваційних технологій, кошти на які зібрав бізнес, - це важливий, але такий невеликий перший крок. Не стану навіть порівнювати зарплати викладачів, технічне забезпечення та масштаби досліджень", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, 25 квітня засновник інвестиційної групи UFuture, учасник платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький звернувся з листом до обраного президента України Володимира Зеленського, в якому дав п`ять порад для перезавантаження економіки країни.

Зокрема, бізнесмен попросив владу приділити особливу увагу освіті та підтримати IT-сектор.