Українській IT-індустрії прогнозують ріст до $10 млрд за п`ять років

За попередніми прогнозами, до 2024 року вартість української IT-індустрії становитиме 10 млрд доларів.

Про це на закритій зустрічі з журналістами заявив керуючий директор GlobalLogic у Центральній та Східній Європі Ігор Бєда, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні українська ІТ- індустрія коштує 3 млрд доларів. За стабільної політичної та економічної ситуації, до 2024 року цей показник становитиме 10 млрд доларів...Можливо, у порівнянні з іншими країнами ріст української ІТ-індустрії не такий вже колосальний, але в масштабах України це справжній бум" - сказав Бєда. Як приклад такої позитивної тенденції він назвав купівлю компанією Amazon українського стартапу Ring.

"Якщо буде зберігатися політична стабільність, то Україні варто просто слідувати вже існуючому тренду", - вважає керуючий директор GlobalLogic.

Водночас СЕО GlobalLogic Шашанк Самат підтвержує, що українська ІТ індустрія росте швидкими темпами і дуже нагадує ізраїльську модель. "Україна дуже схожа на Ізраїль. Обидві країни не мали ІТ-традицій, на відміну від США, де Силіконова долина виникла давно завдяки міцному ланцюгу між університетами, індустрією та інвестиціям. Можливо, саме таким шляхом піде і Україна", - припускає експерт.

У свою чергу, американська підприємиця, член правління в таких компаний, як Volvo и Schneider Electric Бетсі Аткінс зауважила, що українській ІТ-галузі не вистачає державних інвестицій та державного захисту інтелектуальної власності ІТ-бізнесу.

Нагадаємо, у лютому 2018 року американський інтернет-гігант Amazon придбав український стартап Ring, який займається IT-рішеннями для охорони житла.

Довідка: Згідно з даними UNIT.City, у 2018 році в Україні працювали близько 185 тис. розробників і 4000 IT-компаній. У минулому році технологічний сектор став другою галуззю з експорту країни.

В Україні свої офіси мають 20% компаній – світових лідерів. Серед них — Microsoft, Samsung, ABBY, Huawei та інші. Понад 100 компаній зі списку Fortune 500 користуються послугами українських фірм. При цьому 18 аутсорсерів з України входять в топ-100 найкращих аутсорсингових компаній світу.