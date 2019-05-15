Україна ініціює оновлення енергетичних угод з ЄС

Відповідне рішення уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на урядовий портал.

Йдеться про проект рішення Ради асоціації між Україною і ЄС про доповнення до додатку по енергетиці. Також Кабмін запропонував Верховній Раді ратифікувати відповідний законопроект.

"Зараз у них є гарна нагода підтримати реальну євроінтеграцію справою. Йдеться і про прозоре тарифоутворення, і про запровадження прозорого ринку видобування вуглеводнів, що відкриває шлях до інвестицій у галузь, а отже, і до збільшення власного видобутку. Цей законопроект особливо важливий з огляду на "газові" переговори з РФ. Інтеграція в єдиний енергетичний ринок ЄС дозволить нам значно посилити свої переговорні позиції. Тому це питання національної безпеки і воно не терпить зволікання", – прокоментувала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Додаток охоплює всі енергетичні ринки.

Так, в галузі електроенергії передбачено впровадження директив і регламентів ЄС, що стосуються умов доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії, доброчесності та прозорості на гуртовому ринку електроенергії і надійності постачання електроенергії та інвестування в інфраструктуру.

Для ринку газу, серед іншого, передбачено впровадження вимог Євросоюзу щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, умов доступу до мереж транспортування, надійності постачання, а також вимог щодо тарифів на транспортування.

На нафтовому ринку Україна має імплементувати директиву ЄС про зобов’язання держав-членів підтримувати мінімальні запаси сирої нафти та/або нафтопродуктів.

У частині енергетичної інфраструктури важливим є впровадження регламенту ЄС про настанови для транс’європейської енергетичної інфраструктури.

У сфері енергоефективності Україна бере на себе зобов’язання щодо енергетичних характеристик будівель, а також енергетичного маркування побутової техніки та обладнання. Окремо виписані вимоги щодо екодизайну для пов’язаних з енергоспоживанням продуктів. Ці заходи поліпшать стан довкілля та зменшать споживання енергії.

У галузі ядерної енергетики Україна, зокрема, має впровадити вимоги Євросоюзу щодо захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання. Також ми беремо на себе зобов’язання дотримуватися європейських норм з нагляду та контролю за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого палива, а також безпечного поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами.

Крім того, передбачена імплементація мережевих кодексів ЄС у секторах газу та електроенергії, зокрема, мережевого кодексу ЄС про балансування газу в газотранспортних системах. "Цей кодекс виходить за межі зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства. Такий підхід дозволить вести постійний діалог з ЄС у двосторонньому форматі і стати повноправним учасником енергетичного ринку ЄС", - зазначили в уряді.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що Україна пропонуватиме Євросоюзу перегляд Угоди про асоціацію у 2020 році.