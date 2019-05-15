У Зеленського озвучили варіант "мирової" з Коломойським щодо "ПриватБанку"

Про це Страхова сказала в інтерв'ю Bihus.info, повідомляє БІЗНЕС.

Вона припускає, що розмір бажаної компенсації у 2 млрд доларів, озвучений Коломойським, міг бути сформований як сума двох показників - капіталу банку на час націоналізації та зобов’язань банку перед пов’язаними особами на 29,4 млрд грн (близько $1,1 млрд), примусово конвертованих за процедурою bail-in.

"На мою думку, це капітал банку, який там був, це 21 мільярд гривень. За поточним курсом - це трошки менше одного мільярда доларів. І друге питання - це той bail-in, який відбувся, кошти вкладників, які було списано. 29 мільярдів фактично було списано. Це певна частина ще з того може бути", — зазначила Страхова.

При цьому вона додала, що під час націоналізації Коломойський визнавав, що частина кредитів видали пов'язаним особам. "Наскільки я розумію, він десь погоджувався (на суму) до 60 млрд грн", — сказала експерт.

У разі, якщо суди вищих інстанцій визнають націоналізацію "Приватбанку" незаконною, Страхова припускає, що можна очікувати "мирової угоди, якогось консенсусу або угоди з урядом". "Приватбанк залишається державним, Ігор Валерійович отримує свої 2 млрд доларів, але вони йому фактично в руки не даються. Вони йдуть в погашення кредитів для пов'язаних з ним компаній", - розповіла експерт.

Вона також наголосила, що більшість кредитів, виданих пов'язаним з екс-власниками компаніям, не обслуговуються. "Чому б не зробити взаємозалік? Якщо йому винні — зарахувати. І можливо, трошки ще Ігор Валерійович буде винен ПриватБанку", — зазначила Страхова.

За її підрахунками, у результаті взаємозаліку компанії Коломойського будуть винні "ПриватБанку" ще близько 10 млрд грн.

Нагадаємо, на початку травня колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський в інтерв'ю Bihus.Info заявив, що йому не потрібні 2 млрд доларів компенсації за націоналізований "ПриватБанк", проте вимагає віддати його "власність".

Довідка: Вікторія Страхова представляла урядову сторону під час націоналізації "ПриватБанку" (була проектним менеджером реформ фінансового сектору). Після націоналізації, до 2017 року, працювала корпоративним секретарем фінустанови. У 2019-му опинилася в експертній команді Володимира Зеленського.