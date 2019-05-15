Оприлюднено розміри штрафів для трьох мереж АЗС

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував три мережі автозаправних станцій - WOG, ОККО і SOCAR - за змову при встановленні цін на паливо на загальну суму 77 млн грн.

Розміри штрафів АМКУ оприлюднив на своєму сайті, інформує БІЗНЕС.

У комітеті стверджують, що вказані мережі встановлювали і підтримували протягом 2017 року на інформаційних табло АЗС подібні роздрібні ціни на бензин марки А-95 і дизельне паливо. "Такі дії відповідачів призвели до обмеження можливості вибору споживачами того чи іншого учасника ринку за ціновим критерієм, обмеження відкритої цінової конкуренції між учасниками змови, а також спотворення конкуренції при реалізації пального із застосуванням знижок", - зазначили в АМКУ.

Представники, проаналізувавши ситуацію, дійшли висновку, що ці дії мереж були безпідставними.

Тому за вчинення антиконкурентних узгоджених дій на ринках високооктанових бензинів АМКУ вирішив накласти штраф на:

ТОВ "ВОГ Рітейл" - 559 047 грн;

ТОВ "ВОГ Ритейл" - 8 160 486 грн;

ТОВ "ОККО-Рітейл" -18 077 670 грн;

ТОВ "СОКАР Петролеум" - 15 507 334 грн.

За вчинення антиконкурентних узгоджених дій на ринках дизельного палива накладено штраф на:

ТОВ "ВОГ Рітейл" - 467 014 грн;

ТОВ "ВОГ Ритейл" - 6 599 419 грн;

ТОВ "ОККО-Рітейл" - 16 770 420 грн;

ТОВ "СОКАР Петролеум" - 11 672 334 грн.

Нагадаємо, напередодні, 14 травня, голова АМКУ Юрій Терентьєв повідомив про накладення штрафу в розмірі 77 млн грн на три мережі АЗС.