Уряд встановив дедлайн для аудиту "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів України ухвалив рішення зобов'язати "Укроборонпром" завершити переговори з аудиторськими компаніями і почати аудит державного концерну через 10 днів.

Про це повідомив прем`єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні на засіданні уряду, повідомляє БІЗНЕС.

"Ухвалили рішення зобов’язати "Укроборонпром" протягом 10 днів завершити переговорні процедури із аудиторськими компаніями, визначити переможця і розпочати публічний фінансовий аудит. Та відзвітувати за кожну гривню, витрачену за попередні роки", - заявив Гройсман.

Прем'єр також зазначив, що більшість даних про фінансування та витрачання коштів всередині "Укроборонпрому" повинні бути відкритими. "Сьогодні структура "Укроборонпрому" абсолютно закрита. Усе те, що не є державною таємницею, має бути відкритим. Щоб люди бачили, що купується, за якими цінами, хто виробляє", - сказав прем'єр.

На його думку, засекреченими мають залишитися лише ті дані, які дійсно входять в структуру державної таємниці. Щоб розсекретити ці дані, Гройсман пропонує розробити комплексний закон, і попросити Верховну Раду його ухвалити.

Нагадаємо, що 16 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення його прозорості, яке передбачає аудит і ревізію діяльності концерну "Укроборонпром" із залученням експертів країн-партнерів.

Відповідний указ Порошенко підписав указ після резонансного журналістського розслідування про корупційні схеми в концерні.