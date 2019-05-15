Росія заплатить Україні за "брудну" нафту

"Укртранснафта" і російська "Транснефть" узгоджують додатковий договір про компенсацію витрат за проведення робіт з очищення нафтопроводу "Дружба" від некондиційної нафти.

Про це "Укртранснафта" повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Оскільки врегулювання цього питання не передбачене діючою угодою про надання послуг з транзиту російської нафти, замовником яких є ПАТ "Транснефть", сторони узгоджують додатковий договір до чинної угоди, згідно з яким відбуватиметься розрахунок, визначатимуться терміни та умови компенсації додаткових витрат АТ "Укртранснафта", - повідомили в компанії.

В "Укртранснафті" поінформували, що за рахунок звільнення однієї нитки газогону "Дружба" від "забрудненої" нафти був відновлений транзит до Європи.

Зазначається, що нафта з підвищеним вмістом хлорорганики перекачуватиметься партіями європейським споживачам відповідно до графіку, затвердженого усіма зацікавленими сторонами.

"Повне прокачування некондиційної нафти Urals з території України до Угорщини і Словаччини може зайняти від чотирьох до шести місяців. Цей термін залежатиме від концентрації хоорорганічних сполук у залишках сировини", - додали в компанії.

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості російської нафти, через що країна обмежила експорт нафтопродуктів, включаючи бензин.

Ввечері 25 квітня "Укртранснафта" ухвалила рішення призупинити транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба"). Цього ж дня аналогічне рішення ухвалили Словаччина, Польща та Угорщина.

Станом на 2 травня "Укртранснафта" недоотримала 29,2 млн грн (близько 1 млн євро) виручки через припинення транзиту російської нафти до європейських країн.

Станом на початок травня в нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилося близько 5 млн тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин.