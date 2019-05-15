Хімічний гігант заявляє про важке становище, але готується "піднятися"

За результатами роботи в минулому році фінансовий стан ПАТ "Сумихімпром" залишається "важким та нестійким".

Про це йдеться в річному звіті підприємства, опублікованому на його сайті, інформує БІЗНЕС.

Так, у 2018 році підприємство майже в два з половиною рази наростило чистий збиток, який склав 25,6 млн грн (сума чистого збитку у 2017 році була на рівні 10,6 млн грн, - ред.). Таку ситуацію в компанії поснюють впливом "іншої операційної діяльності, адміністративних витрат та витрат на збут".

При цьому чистий дохід від реалізації продукції за 2018 році зріс на 9% і склав 2,3 млрд грн, а собівартість реалізованої продукції збільшилася на 8,6% і склала 2 млрд грн.

Основними видами продукції, що виробляє "Сумихімпром", є діоксин титану та складні мінеральні добрива. Через жорсткий дефіцит обігових коштів підприємство перейшло на переробку давальницької сировини. У 2017 році давальницька схема почала застосовуватися з серпня, в 2018-му діяла протягом року.

У 2018 році дiоксид титану та мiнеральнi добрива постачалися виключно на вiтчизняний ринок шляхом надання послуг з переробки давальницької сировини ТОВ "Хімвектор" (м. Київ).

При цьому позитивні тенденції на ринку мiнеральних добрив дозволили підприємству збiльшитирiчнi обсяги виробництва цієї продукції майже вдвічі - на 108,7 тис. т.

Підлаштовуючись від потреби споживачів, "Сумихімпром" також змінив асортимент мiнеральних добрив – основний акцент підприємство зробило на випуску двокомпонентного азотно-фосфорного добрива NP (12:24), трикомпонентного складного добрива NPK (10:26:26) та сульфату амонiю з часткою.

Що ж стосується двоокису титану, який в структурi товарної та реалізованоїпродукції традиційно займає 70%, то у 2018 році приріст його виробництва склав 4,2% до 41,847 тис.т.

Водночас у 2019 році підприємство планує збільшити обсяги виробництва мiнеральних добривна на 49,1%, а двоокису титану - на 2,1%.

"Беручи до уваги ситуацію на ринках реалiзацiї основних видiв готової продукцiї, цiн на сировину та енергоносiї, пiдприємством сформований бюджет виробництва, яким заплановано випуск товарної продукцiї у дiючих цiнах на суму 2,692 млрд грн", - йдеться у фінансовому звіті.

Довідка: ПАТ "Сумихімпром" — це ключове підприємство хімічної галузі України, що виробляє фосфатні мінеральні добрива і входить в список ТОП-100 найбільших державних підприємств. Основна продукція компанії — комплексні хімічні добрива (53% продажів) і діоксид титану (40% продажів).

Підприємство виробляє близько 50 видів хімічної продукції, що використовуються в сільському господарстві, будівництві, лако-фарбовій промисловості та шкіряній і гумовій промисловості.